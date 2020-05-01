الكشف عن تلاعب شركات سيارات أجنبية في بيانات الغازات العادمة

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تبين أن 14 نوعا من سيارات مرسيدس بنز ونيسان وبورشه التي تعمل بالسولار قد قامت بتزوير بيانات مستويات الغازات العادمة.وبلغ عدد السيارات التي تم التأكد من قيامها بتزوير البيانات حوالي 40 ألف سيارة من 14 نوعا تتبع شركات مرسيدس بنز كوريا، ونيسان كوريا، وبورشه كوريا. تجدر الإشارة إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تزوير بيانات بواسطة شركة مرسيدس حول حجم الغازات العادمة في كوريا.وأوضحت وزارة البيئة الكورية أن هذه السيارات مصممة بحيث يتم وقف جهاز إعادة تدوير الغازات العادمة في أثناء سيرها، وهو ما يخالف الاختبارات الخاصة بالموافقة عليها، مما أدى إلى عدم تشغيل الجهاز الخاص بخفض الغازات العادمة على نحو طبيعي حتى لا يستطيع ترشيح المواد الملوثة.وبالنسبة لسيارات مرسيدس بنز، تبين أن كمية العوادم من غاز أكسيد النيتروجين تزيد بأكثر من 13 ضعفا مقارنة بمعيار الموافقة على الكمية الأكبر، وذلك في حالة سيرها الفعلي على الطرق.وقد ألغت وزارة البيئة الكورية الموافقة على تلك السيارات، كما تنوي فرض غرامة تبلغ 77 مليارا و600 مليون وون على شركة مرسيدس، وهي أكبر الغرامات حجما من نوعها، وفرض 900 مليون وون ومليار وون على كل من نيسان وبورشه.