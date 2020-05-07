إجراء اختبارات فورية للطلاب الذين يعانون من أعراض كورونا

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تعهدت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هيه" أمس الأربعاء بأن يتم إجراء اختبارات فورية للطلاب الذين يصلون إلى المدارس ولديهم أعراض كورونا–19، في أقرب المراكز الطبية التي تعينها الدولة لإجراء الاختبارات.جاء ذلك في أثناء اطلاع الوزيرة على تدريبات افتتاح الدراسة في المدارس التي تم إجراؤها في مدرسة ثانوية للبنات في "كيم تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وذلك قبل أسبوع من إعادة فتح المدارس المقررة في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوزيرة إن المبادئ التوجيهية الأولى التي كانت تشير إلى مراقبة الطلاب في المنازل لمدة 3 إلى 4 أيام تم تعديلها، ليتم فحص وعلاج الطلاب بسرعة.يشار إلى أن التدريبات تضمنت استجابة المدرسة في حالة ظهور أعراض محتملة لفيروس كورونا–19 على إحدى الطالبات، مثل ارتفاع درجة الحرارة.وقالت الوزيرة إن وزارتها ستقيم النتائج وستحاول استكمال الإرشادات ذات الصلة.وقد أعلنت الوزيرة يوم الاثنين الماضي عن جدول زمني لإعادة افتتاح المدارس، بدءًا من طلاب المدارس الثانوية يوم الأربعاء القادم.وسوف تمهد تلك الخطوة الطريق أمام جميع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى الفصل الدراسي العادي، على مراحل في 20 و27 مايو و1 يونيو.