هيون ديه موتور تسجل أقل مبيعات خارجية منذ 17 عامًا

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تراجعت مبيعات شركة "هيون ديه موتور" في الخارج إلى أقل مستوى لها منذ 17 عامًا، بسبب تداعيات جائحة كورونا–19.وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن إجمالي حجم مبيعاتها المحلية والخارجية في شهر أبريل بلغ 159 ألفًا و97 وحدة، بانخفاض نسبته 56.9% مقارنة بالعام الماضي.ويعزى الانخفاض الكبير إلى تراجع المبيعات الخارجية، حيث تراجعت بنسبة 70.4% لتصل إلى 88 ألفًا و37 وحدة فقط، وهو أقل مستوى منذ يونيو عام 2003، بينما بلغت المبيعات المحلية 71 ألفًا و42 وحدة، بانخفاض نسبته 0.5%.وقد قامت الشركة بتعليق تشغيل العديد من مصانعها في الخارج وسط التفشي العالمي لفيروس كورونا الجديد، وأيضا بسبب انخفاض الطلب على السيارات في أجزاء كثيرة من العالم نتيجة لقيود التحرك المفروضة لاحتواء تفشي المرض.