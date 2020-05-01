لي جيه يونغ يعتذر عن المخالفات المتعلقة بخلافته

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أصدر "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات ووريث مجموعة سام سونغ اعتذارًا علنيّا نادرا أمس الأربعاء، بشأن المخالفات المشتبه بها بخصوص خلافته.وقال "لي" وهو يقرأ بيانًا في مقر الشركة في سيول، إن شركة سام سونغ فشلت في بعض الأحيان في تلبية توقعات الناس في عملية النمو، لتصبح شركة عالمية رائدة.واعترف "لي"، قائد مجموعة سام سونغ بحكم الواقع، بأنَّ الشركة تسببت في خيبة أمل وقلق من خلال عدم الالتزام التام بالقوانين والأخلاق، لكنه لم يوضح أي تفصيل.وتعهد "لي" بعدم التسبب في المزيد من الجدل حول عملية خلافة المجموعة، وعدم تسليم الحقوق الإدارية لأبنائه.كما اعتذر عن قضايا تتعلق بصراعات العمال والإدارة التي تشمل شركته، قائلًا إنه يشعر بالمسؤولية عن تلك الحوادث.وكان من المتوقع أن يقدم "لي" في البداية اعتذارًا بحلول 11 أبريل، لكن شركة سام سونغ أجلته الشهر الماضي، مستشهدة بنظام إدارة أعمال الطوارئ الذي تم وضعه للتعامل مع تفشي كورونا–19.وفي مارس الماضي، قالت لجنة المحاسبة في الشركة العملاقة إن العديد من الحوادث "المشينة" التي تورطت فيها مجموعة سام سونغ كانت مرتبطة بمخطط الخلافة المزعوم لـ"لي"، ونصحت وريث المجموعة بتقديم اعتذار علني عن هذه الحوادث في غضون شهر.