بومبيو يكرر ادعاءاته حول نشأة فيروس كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأربعاء ادعاءه المثير للجدل بوجود "أدلة مهمة" على أن فيروس كورونا الجديد نشأ في مختبر في مدينة "ووهان" الصينية، على الرغم من قوله إن الولايات المتحدة "ليست متيقنة من هذا الأمر".وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن "بومبيو" أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية، حيث أضاف أن سلطات الاستخبارات الأمريكية لا تزال تعمل على معرفة أصل الفيروس.كما ألقى "بومبيو" باللوم على الصين لعدم مشاركتها للمعلومات حول فيروس كورونا–19، قائلًا إنها كان يمكنها أن تمنع وفاة مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشا نينغ" إن "بومبيو لا يمكنه تقديم أي دليل، لأنه ليس لديه أي دليل".وكان وزير الخارجية الأمريكي قد ظهر على قناة "إيه بي سي" يوم الأحد الماضي حيث قال إن هناك "أدلة هائلة" على نشأة الفيروس في معهد "ووهان" للفيروسات.