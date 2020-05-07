اختيار ناجو وتشونغ جو لاستضافة الجيل القادم من مسرعات الإشعاع السنكروتروني

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اختارت وزارة العلوم الكورية أمس الأربعاء مدينتيْ "ناجو" و"تشونغ جو" لاستضافة الجيل القادم من مسرعات الإشعاع السنكروتروني في البلاد.وقالت الوزارة إن مدينة "ناجو" في مقاطعة جنوب "جولا" ومدينة "تشونغ جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" قدمتا عرضًا لاستضافة المنشأة، بالإضافة إلى مدينة "تشون تشُن" في مقاطعة "كانغ وان" ومدينة "بوهانغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، لكنها اختارت "ناجو" و"تشونغ جو" بعد مراجعة العروض التي قدمتها جميع المدن.وستجري الوزارة عمليات التفتيش الميدانية اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن الفائز غدًا الجمعة، وبعد ذلك سيتم التقدم بطلب لإجراء دراسة جدوى خلال هذا العام، وإطلاق المشروع بحلول عام 2022 بحد أقصى.ويذكر أنه يمكن استخدام تلك المنشأة في تطوير المواد المتقدمة الجديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، وكذلك شاشات العرض وأشباه الموصلات.