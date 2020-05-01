الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها الدولية إلى كوريا في يونيو

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قال تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الخطوط الجوية الوطنية التركية تخطط لاستئناف رحلاتها الدولية بدءا من شهر يونيو القادم.ونقلت الوكالة عن مسؤول في شركة الخطوط الجوية التركية قوله إن الشركة ستستأنف الرحلات الدولية مع 19 دولة، بما فيها كوريا، كما تضم القائمة أيضا كلا من كندا والصين واليابان وسنغافوره والدانمارك والسويد وألمانيا والنرويج والنمسا وهولاندا وبلجيكا وجورجيا ولبنان، وغيرها.وتخطط الشركة التركية لتشغيل 75 رحلة دولية كل أسبوع، ثم زيادة عدد الدول والرحلات حتى شهر أغسطس القادم.الجدير بالذكر أن الحكومة التركية كانت قد قررت وقف جميع الرحلات الجوية المحلية والدولية للحد من تفشي كورونا - 19، وبالتالي أوقف الخطوط الجوية التركية جميع رحلاتها المحلية والدولية حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر.