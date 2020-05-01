إقامة مهرجان جونجو السينمائي الدولي دون حضور مشاهدين

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من المتوقع إقامة الدورة الحادية والعشرين من مهرجان جونجو السينمائي الدولي هذا العام من خلال إلغاء جميع الفعاليات المفتوحة ودون وجود مشاهدين، بسبب تداعيات فيروس كورونا -19.تجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان ظل يحافظ على قيمة الأفلام المستقلة والبديلة ليصبح أهم المهرجانات السينمائية الربيعية في كوريا من خلال استقطاب عشرات الآلاف من المشاهدين، لكن موعد افتتاحه هذا العام تم تأجيله بحوالي شهر، كما تم إلغاء جميع الفعاليات المفتوحة بما فيها مراسم الافتتاح والاختتام خوفا من انتشار الفيروس، وبالتالي سيقام دون مشاهدين عاديين، حيث تخطط لجنة تنظيم المهرجان لعرض الأفلام عبر الإنترنت.وسوف يتم الكشف عن الأفلام التي وافق عليها مخرجوها أو شركات توزيعها عبر منصة المهرجان على الإنترنت خلال فترة المهرجان الذي سيستمر 10 أيام.كما تدرس اللجنة أيضا عرض حوالي مائتي فيلم من الأفلام المشاركة في المهرجان في دور السينما العادية بعد اختتام المهرجان بناء على التطورات في أوضاع انتشار فيروس كورونا.وتتجه الأنظار إلى ردود فعل محبي السينما إزاء هذه التجربة الجديدة المتمثلة في إقامة مهرجان سينمائي دون مشاهدين، وجذبهم عبر الإنترنت بدلا من ذلك.