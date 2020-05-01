انتخاب زعيم للتكتل الحزبي في الحزب الحاكم اليوم

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بدأ سباق انتخاب زعماء التكتلات الحزبية للمعسكرين الحاكم والمعارض، والذين سيلعبون دورا كبيرا في تكوين اللجان البرلمانية خلال الدورة الحادية والعشرين للبرلمان الكوري.وفي سباق انتخاب زعيم التكتل الحزبي للحزب الديمقراطي الحاكم المكون من 180 نائبا برلمانيا، يتسابق ثلاثة مرشحين رئيسيين وهم "كيم تيه نيون" و"جون هيه تشول" و"جونغ سونغ هو".وفي الاجتماع العام للحزب الذي يعقد بعد ظهر اليوم سيتم انتخاب زعيم التكتل البرلماني بواسطة 163 نائبا بمن فيهم 68 نائبا في الولاية الأولى.أما حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي فسوف يختار زعيم تكتله البرلماني غدا الجمعة، حيث يعد النائب "جو هو يونغ" في الولاية الخامسة، والنائب "كوان يونغ سيه" في الولاية الرابعة، من أهم المرشحين للمنصب.ووسط تأكيد الجميع على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية، يشدد النائب " جو" على أهمية بناء حزب معارض قوي، بينما يدعو النائب "كوان" إلى المعارضة المعقولة داخل البرلمان.