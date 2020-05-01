930 ألف كوري يستفيدون من الدعم المالي لاستقرار الوظائف

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قررت الحكومة الكورية تقديم 500 ألف وون شهريا لمدة 3 أشهر إلى حوالي 930 ألف شخص من أصحاب الوظائف الحرة والمشروعات متناهية الصغر الذين لا يتمتعون بفوائد تأمينات التوظيف.جاء هذا القرار خلال الاجتماع الثاني لمركز التعامل مع الطوارئ الاقتصادية اليوم، حيث ناقش خطة تنفيذ الدعم المالي الخاص للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا - 19.وسوف يمكن لأولئك الذين يقل دخل أسرهم المكونة من 4 أفراد عن 4 ملايين و750 ألف وون، أو الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 مليون وون، أو الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 150 مليون وون، الاستفادة من هذا الدعم، بشرط انخفاض دخلهم أو مبيعاتهم بأكثر من 25% بسبب تداعيات كورونا.وبالنسبة لأولئك الذين يقل دخلهم السنوي عن 70 مليون وون أو الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 200 مليون وون، فسيمكنهم تلقي الدعم بشرط انخفاض دخلهم أو مبيعاتهم بأكثر من 50%.ومن المتوقع أن يتكلف الدعم حوالي تريليون و500 مليار وون.بالإضافة إلى ذلك تم تجسيد اتجاه "الصفقة الجديدة" ذات النموذج الكوري في 10 مهام عمل في 3 قطاعات، وهي: "إنشاء البنى التحتية للبيانات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وتنمية الصناعات دون المقابلة وجها لوجه، ورقمنة البنية التحتية الاجتماعية.وتخطط الحكومة للإعلان عن خطة تفاصيل الصفقة الكبيرة في أوائل الشهر القادم.