احتمال تجربة كوريا الشمالية صاروخا بالستيا من غواصة

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كشفت هيئة المخابرات في كوريا الجنوبية للجنة المعلومات التابعة للبرلمان اليوم عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة في محطة "شين بو" للسفن في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" في العام الماضي، موضحة أن التجربة جرت على الأرض من أجل استكمال قدرات الصاروخ.وكان موقع "الشمال 38" المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية قد طرح من قبل احتمال تجربة الإطلاق الأرضي لذلك الصاروخ في محطة "شين بو"، في الشهر الماضي.وقد أجرت كوريا الشمالية بالفعل تجربة إطلاق الصاروخ "نجم القطب الشمالي" رقم 3 من تحت الماء باستخدام بارجة في شهر أكتوبر من العام الماضي.وأضافت هيئة المخابرات الكورية الجنوبية أنها رصدت معدات إطلاق الصاروخ من غواصة باستمرار في محطة "شين بو"، مما قد يُفسر بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ بالستي إضافي من غواصة فعليا.كما توجه القوات المسلحة وسلطات المخابرات في كوريا الجنوبية تركيزها إلى موعد إطلاق غواصة جديدة في كوريا الشمالية.ومن المعتقد أن الغواصة الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي، والتي تزن 3 آلاف طن، قادرة على حمل 3 صواريخ بالستية، وأن تجربة إطلاق الصاروخ البالستي من غواصة قد تمثل تمهيدا لتشغيلها.