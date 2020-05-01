كوريا تأخذ زمام المبادرة في التغلب على تداعيات فيروس كورونا

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أخذت كوريا الجنوبية زمام المبادرة لإجراء مناقشات دولية بشأن التغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا-19 على مستوى العالم.وفي هذا السياق، اقترحت كوريا تكوين مجموعات ودية في كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، وذلك بناء على ثقتها في التعامل الفعال مع أزمة انتشار الفيروس.وتم تحديد عناوين هذه المجموعات بـ"التضامن المشترك من أجل الصحة والأمن الدوليين" في الأمم المتحدة، و"التعاون الدولي في مواجهة الأمراض الوبائية" في منظمة الصحة العالمية، و"تعليم المواطنة العالمية من أجل توسيع التضامن الدولي" في منظمة اليونسكو.وتخطط الحكومة الكورية لإطلاق المجموعات الثلاث بقيادتها في غضون هذا الشهر بالترتيب بدءا بالأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم.وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أن حوالي 30 دولة قد أعربت عن نيتها المشاركة في المجموعة الودية الكورية المقترحة في الأمم المتحدة، وتوقع أن يشارك العديد من الدول المتأثرة بشدة من تداعيات كورونا إلى جانب الدول متوسطة التأثر، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أيضا تبدي رد فعل إيجابيا.وأضاف أن المجموعة الودية في الأمم المتحدة قررت عقد اجتماعها الأول في مدينة نيويورك الأسبوع القادم وتقوم حاليا بترتيب الأجندة المعنية.كما تبدي الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول الكبرى اهتماما بالاقتراح الكوري لكنها لم تعلن عن نية المشاركة رسميا.وبعد تكوين هذه المجموعة، من المتوقع أن يقوم "جو هيون" السفير الكوري لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع بعض سفراء الدول الأخرى حول الرئاسة المشتركة.وكان من النادر قيام كوريا بدور رئيسي في المسرح الدبلوماسي متعدد الأطراف ولكن من المتوقع أن تلعب دورا مهما في عملية التغلب على تداعيات كورونا.وقد عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اجتماعا بالفيديو مؤخرا بحضور بعض السفراء الكوريين في الخارج حيث طلبت منهم ممارسة دبلوماسية التعاون متعدد الأطراف ذي الصلة بأزمة انتشار كورونا، وبما يعكس التجارب والنقاط القوية الكورية في هذا المجال.