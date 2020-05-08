مجلس الأمن القومي يبحث سبل إنقاذ كوري مختطف في الغابون

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ناقش مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي الإجراءات الواجب اتخاذها لإنقاذ المواطن الذي تعرض للاختطاف مع خمسة آخرين، بواسطة زورقين لقراصنة مجهولي الهوية قبالة ساحل العاصمة الغابونية "ليبرڤيل".وقال المكتب الرئاسي إنه خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسة "تشونغ أوي يونغ"، الذي انعقد أمس الخميس، قرر المشاركون التعاون مع الشركات المشغلة للقوارب والدول المعنية من أجل الإنقاذ السريع والآمن للمواطن الكوري.وقد كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أول من أمس الأربعاء عن أن قاربين مجهولين هاجما سفينتين للصيد ترفعان علم السنغال في حوالي الساعة 4:40 من صباح الأحد، وكان على متنيهما ثلاثة إندونيسيين واثنين من السنغاليين ومواطن كوري جنوبي، وقد اختطفوا جميعًا على متن قارب سريع.وفي نفس الاجتماع، قررت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي التعاون بنشاط مع البلدان التي تسعى إلى مشاركة سيول خبراتها المتعلقة باحتواء وباء كورونا–19، ومواصلة الانضمام إلى الجهود العالمية لمكافحة الوباء، بما في ذلك تطوير اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص.