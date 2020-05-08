وزارة التعليم الكورية تعترف بالتعليم المنزلي والحق في عدم الذهاب للمدارس

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قررت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية السماح للآباء إلى حد كبير باختيار التعليم المنزلي لأبنائهم، إلى أن ينخفض التحذير المتعلق بكورونا–19، والمكون من أربعة مستويات، إلى أقل من ثاني أعلى مستوى.ويشار إلى أن حالة التحذير حاليًّا هي أعلى مستوى، وهو "الخطير".وقد أعلنت الوزارة أمس الخميس عن المبادئ التوجيهية بشأن الالتحاق بالمدارس التي تم تحديدها من خلال إجراء مناقشات مع السلطات التعليمية في 17 مدينة ومقاطعة.ووفقًا للمبادئ التوجيهية، فإنه طالما ظلَّ التحذير من فيروس كورونا–19 على أعلى مستوى أو ثاني أعلى مستوى، فسيتم الاعتراف بالتعليم المنزلي كنشاط خارج الحرم الدراسي، وبالتالي سيتم الاعتراف به على أنه حضور مدرسي.وبعد قرار الوزارة باستئناف الدروس في الفصول ابتداءً من 13 مايو، بدءًا بالطلبة الكبار في المدارس الثانوية، طالب بعض الآباء والطلاب بالسماح لهم باختيار ما إذا كانوا سيذهبون إلى المدارس أم لا.ويُنظر إلى المبادئ التوجيهية المحدّثة على أنها استجابة من الحكومة لبعض تلك المطالب.