الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية مجددا بتحمل حصة أكبر من تكاليف الدفاع

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قال المرشح لتولي منصب نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تطلب من كوريا الجنوبية تحمل حصة أكبر وأكثر إنصافًا من تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى "جيمس أندرسون" بهذا التصريح في شهادة مكتوبة قدمت إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قبل جلسة تأكيد تعيينه في نفس اليوم.وأوضح "أندرسون"، الذي يؤدي حاليًّا مهام وكيل الوزارة، إن الولايات المتحدة تطلب من كوريا الجنوبية تحمل حصة أكبر وأكثر إنصافًا من عبء الحفاظ على السلام والأمن في بيئة استراتيجية متطورة.وردًّا على سؤال حول التخفيض المحتمل للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة، قال المرشح إنه إذا تأكد ذلك، فسوف يواصل الدفاع عن الوجود الأمريكي كما يفعل في أي مكان لضمان أنه يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الأمريكية والالتزامات التعاهدية.وفيما يتعلق بتطوير كوريا الشمالية لصواريخ نووية وباليستية، قال إن كوريا الشمالية تواصل إحراز تقدم كبير في كل من برامجها النووية والصاروخية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.