ترامب يقول إن كوريا وافقت على دفع مبلغ كبير للقوات الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع "أموال كبيرة" لدعم القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وخلال اجتماع مع حاكم ولاية تكساس "كريغ أبوت" في البيت الأبيض، قال "ترامب" إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع أموال كبيرة للولايات المتحدة، وهو ما يقدِّره كثيرًا.وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة تنفق الكثير من المال، وإذا كانت ستدافع عن دول أخرى، فيجب على تلك الدول أيضًا احترام الولايات المتحدة من خلال زيادة المساهمة المالية.وفي الأسبوع الماضي، أدلى "ترامب" بتصريحات مماثلة في مقابلة مع وكالة رويترز، قائلًا إن كوريا الجنوبية تريد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، لكن المكتب الرئاسي في سيول أنكر هذا الزعم، قائلًا إن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن.