الزعيم الكوري الشمالي يرسل رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني حول كورونا

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أفادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أرسل «رسالة شفهية» إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، لتهنئته على نجاح بكين في السيطرة على فيروس كورونا الجديد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن "كيم" بعث برسالة إلى "شي" تشيد بنجاح الصين في معركتها ضد فيروس كورونا–19.وقال التقرير إن "كيم" هنأ الرئيس الصيني، وأعرب عن تقديره الكبير لفوز بلاده في الحرب ضد الوباء غير المسبوق، مع نجاح إدارة الوضع استراتيجيا.وأضاف التقرير أن "كيم" تمنى أيضًا الصحة الجيدة للرئيس "شي"، معربًا عن قناعته بأن الحزب والشعب الصيني سيفوزان بالنصر النهائي بناء على التوجيهات الحكيمة من قبل "شي جين بينغ".ولم يوضح التقرير متى وكيف تم تسليم "الرسالة الشفهية" للزعيم الصيني.وتأتي هذه الرسالة بعد أسابيع من انتشار تكهنات حول تدهور صحة "كيم".