كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية بأنها استفزازات خطيرة

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انتقدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة كوريا الجنوبية بسبب إجرائها تدريبات عسكرية مؤخرا، ووصفت تلك التدريبات بأنها "استفزاز خطير وانتهاك للاتفاقات بين الكوريتين التي تهدف إلى الحد من التوتر العسكري".واعترضت كوريا الشمالية على مناورة عسكرية مشتركة في البحر الأصفر أجريت أول من أمس الأربعاء بواسطة القيادة القتالية لسلاح الجو الكوري الجنوبي والأسطول الثاني في القوات البحرية.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ندد المتحدث باسم وزارة القوات المسلحة الشعبية بالتدريبات المشتركة ووصفها بأنها "ذروة المواجهة العسكرية".وأضاف المتحدث أنه تم إجراء التدريبات على افتراض وجود "إشارات غريبة" و"استفزاز" من قبل كوريا الشمالية.وقال المتحدث إن كل شيء يعود الآن إلى ما قبل اجتماع القمة بين الكوريتين في 2018، وأنه لا يمكن تجاهل تلك التدريبات، كما يجب أن يقابلها رد الفعل الضروري من جانب كوريا الشمالية.