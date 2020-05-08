افتتاح دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية

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يفتتح مساء اليوم الجمعة موسم 2020 من دوري كرة القدم للمحترفين في كوريا الجنوبية، والذي تأجل لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، بمباراة بين حامل البطل "تشون بوك" وبطل كأس كوريا الجنوبية "سووان" في استاد كأس العالم في مدينة "تشون جو".وقد خضع 1142 من اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الفرق المشاركة في دوري كرة القدم الكوري لعمليات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي، وكانت نتائج اختباراتهم سلبية.وطبقا للمعايير الاحترازية التي وضعها اتحاد كرة القدم للمحترفين لمنع انتشار فيروس كورونا، يتوجب على جميع اللاعبين وعناصر الأندية قياس درجات الحرارة مرتين قبل انطلاق المباريات ومرة قبل دخولهم للملاعب للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.وسيتم منع اللاعبين من البصق، كما سيتم إجراء الحوارات الصحفية بشكل منضبط، بحيث يتوجب على كل الإعلاميين استخدام كمامات في أثناء الحصول على التصريحات.وستقام مباريات دوري كرة القدم الكوري بدون وجود متفرجين.وسوف يتم بث المباراة الافتتاحية على الهواء مباشرة في 17 دولة، منها ألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ، وعلى حسابات الدوري الكوري في تويتر ويوتيوب.