الأمم المتحدة تحتاج إلى 150 مليون دولار لمساعدة كوريا الشمالية هذا العام

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة أوضحت أنها تحتاج إلى 178.8 مليار وون، أي ما يعادل 146.7 مليون دولار، من أجل تقديم مساعدات لكوريا الشمالية خلال هذا العام.وطبقا لتقرير صادر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج المكتب إلى 39.7 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا في كوريا الشمالية، و107 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لها.وكشف التقرير عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول التي ستقدم الأمم المتحدة مساعدات لها، حيث أشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس في كوريا الشمالية.وردا على سؤال حول احتمال استخدام المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "آرك روكوك" أمس الخميس إن الأمم المتحدة لديها خبرات كثيرة ولا داعي للقلق بهذا الشأن.