العثور على رفات 23 جنديا داخل المنطقة منزوعة السلاح خلال شهر ونصف

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه قد تم العثور على رفات 23 جنديا و3 آلاف و426 مادة تركها الجنود المتوفون داخل المنطقة منزوعة السلاح خلال الفترة من يوم العشرين من أبريل حتى السابع من مايو.الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بأعمال إزالة الألغام والتنقيب بحثا عن رفات الجنود الذين توفوا خلال الحرب الأهلية الكورية في الجانب الكوري الجنوبي من مرتفعات "رأس السهم"، استعدادا لتنفيذ المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2018.الجدير بالذكر أيضا أنه يتم استخدام روبوتات خاصة في عمليات التنقيب عن رفات الجنود قتلى الحرب الأهلية الكورية الموجودة تحت الأرض.وأضافت الوزارة أنه تم العثور على رفات 11 جنديا منذ بداية مايو وحتى السابع منه وعدد من المواد التي يعتقد أنهم تركوها، وأنها تجري حاليا تحليلات على ما تم العثور عليه بشكل دقيق.وقالت وزارة الدفاع إنها ستستمر في بذل الجهود لتجعل كوريا الشمالية تلتزم بالاتفاق على تنفيذ المشروع المشترك للتنقيب عن رفات الجنود داخل المنطقة منزوعة السلاح.