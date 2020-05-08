ارتفاع معدلات تأييد الرئيس مون إلى مستوى 71%

Photo : YONHAP News

تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مستوى 70% .وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" يومي السادس والسابع من مايو الجاري على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس إلى "مون" 71%، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 5% لتصل إلى 21%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات تأييد الرئيس "مون" 70% منذ شهر يوليو عام 2018.كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها رئيس كوري بأكثر من 70% من معدلات التأييد في السنة الثالثة من تنصيبه، وفي ظل نظام الدستور الحالي الذي تم إنشاؤه عام 1987.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة معدلات التأييد للرئيس "مون" إلى نجاح حكومته في مكافحة فيروس كورونا.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 46%، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاه حزب المستقبل المتحد بنسبة 17%، وحزب العدالة بـ7%، وحزب الديمقراطية المفتوح بـ4%، وحزب الشعب بـ3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.