كوريا الجنوبية تؤكد أن تدريباتها العسكرية لم تنتهك الاتفاق العسكري بين الكوريتين

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ردا على انتقادات كوريا الشمالية للتدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأخيرة، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن تلك التدريبات هي تدريبات دفاعية سنوية منتظمة.وأضاف المسؤول أن التدريبات جرت في المنطقة البحرية الغربية القريبة من مدينة "كون سان" في إطار الالتزام بما تنص عليه الاتفاقيات بين الكوريتين التي تم توقيعها يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2018 للحد من التوتر العسكري بينهما.وكانت قيادة المعارك الجوية في سلاح الجو الكوري الجنوبي قد أجرت يوم السادس من مايو الجاري تدريبات مشتركة مع الأسطول البحري الثاني في البحر الغربي.وشاركت في هذه التدريبات أكثر من 20 من المقاتلات التابعة لسلاح الجو، وعدد من السفن الحربية التابعة للأسطول البحري الثاني.وقد ندد المتحدث باسم وزارة القوات المسلحة الشعبية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة بالتدريبات المشتركة ووصفها بأنها "ذروة المواجهة العسكرية".