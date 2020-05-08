الرئيس مون يوجه خطابا خاصا للشعب الكوري بمناسبة الذكرى الثالثة على تنصيبه

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قال مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي إن الرئيس "مون جيه إين" سيوجه خطابا خاصا للشعب في الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد الأحد، بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات على تنصيبه.ومن المتوقع أن يعرض الرئيس "مون" في خطابه الإجراءات المتعلقة بالتغلب على تفشي فيروس كورونا، وتقديم شرح حول السياسات التي ستنتهجها حكومته خلال العامين الباقيين من فترة رئاسته.ومن المتوقع أيضا أن يكشف عن مبادرة ما بعد أزمة كورونا التي يدعو فيها الشعب إلى إنشاء محركات نمو جديدة متغلبا على العقبات الناجمة عن جائحة كورونا.وفي هذا السياق، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة إن خطاب الرئيس سيشمل خطة الحكومة الخاصة بحل أزمة كورونا.وكان الرئيس "مون" قد عقد حوارا مع الشعب يوم التاسع من مايو من العام الماضي عبر برنامج تلفزيوني بمناسبة الذكرى الثانية على تنصيبه، قدم من خلاله شرحا حول سياسات الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والأمنية، بالإضافة إلى الشؤون المحلية.