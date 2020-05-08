حالة تأهب بعد اكتشاف مجموعة إصابات بكورونا–19 في منطقة سيول

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رفعت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة التأهب، بعد ظهور مجموعة من عدوى كورونا–19 في منطقة سيول الحضرية.وأفاد مركز للسلامة والتدابير المضادة للكوارث اليوم الجمعة بأنه تم العثور على 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا–19 منذ منتصف الليل.ومن بين هؤلاء، زار 12 مصابًا بعض الملاهي الليلية في حي إي ته وان في سيول، التي زارها صاحب إحدى الحالات المؤكدة من اليوم السابق، خلال العطلة الممتدة الأسبوع الماضي. ومن بينهم ثلاثة أجانب وواحد من العسكريين.ويقدر مسؤولو الصحة قائمة المخالطين بما لا يقل عن 1500 شخص، مما يثير القلق من ظهور المزيد من الحالات.وبالإضافة إلى الحالات الجديدة اليوم الجمعة، أبلغ المركز عن 12 حالة حتى منتصف ليلة اليوم السابق، من بينها 11 حالة من الوافدين من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.وقد أدى تفشي الفيروس مجددًا في منطقة إي تيه وان إلى تجدد نداءات المجتمع الطبي للسلطات بالنظر في تدابير الحجر الصحي الخاصة بالأندية والمؤسسات الترفيهية الأخرى، حتى عندما تخفف البلاد إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن الأخرى.