كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة جديدة لكورونا–19

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 34 حالة جديدة للإصابة بكورونا–19 اليوم الأحد، بعد تفشي العدوى الجماعية المتعلقة بالملاهي الليلية في حي إيتاون بسيول.وهذه هي المرة الأولى منذ 28 يومًا التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز 30 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و874 حالة.ووفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فكانت هناك 26 حالة محلية من بين الحالات الأربعة والثلاثين الجديدة، و8 حالات واردة من الخارج.وتم الإبلاغ عن 12 حالة في سيول، و9 حالات في مقاطعة كيونغي وإنتشون، وحالتان في مدينة ديغو، وحالة واحدة في جزيرة جيجو.ولم يتم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا لليوم الثلاثاء، وبذلك يظل عدد الوفيات 256 حالة وفاة.وتعافى 42 مريضًا من المرض وتم إخراجهم من الحجر الصحي، مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9 آلاف و610 حالات. وما زال أكثر من ألف مريض يتلقون العلاج.