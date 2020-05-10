الرئيس مون يؤكد أن مقترح ربط السكك الحديدية والجولات الفردية إلى الشمال ما زال ساريًا

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الأحد إنه يجب على كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أن تتطلعا إلى تنفيذ مشروعات التعاون الخاصة بهما، مثل جهود الحجر الصحي المشتركة، بغض النظر عن تعثر المفاوضات بين الشمال والولايات المتحدة.وفي كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه منصب الرئاسة، شدَّد "مون" على أن مقترحات التعاون التي تقدمت بها سيول حتى الآن ما زالت سارية، مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين، والسماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين بالقيام بالجولات الفردية إلى الشمال.وقال "مون" إن كوريا الجنوبية ستواصل محاولاتها لإقناع الشمال بقبول مقترحات التعاون.وقال "مون" ردًّا على سؤال حول مصير مقترحات التعاون إنه سيواصل محاولات إقناع الشمال بقبول المقترحات، مؤكدًا أنها جميعًا ما زالت مطروحة.وقال الرئيس أيضًا إنه يبدو أن الشمال يعاني من صعوبات بسبب تفشي فيروس كورونا–19.كما أكد على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يحافظان على "التواصل" مع الشمال.