الرئيس مون يكشف عن رؤية لتحويل كوريا إلى دولة رائدة في عصر ما بعد كورونا

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قدم الرئيس "مون جيه إين" رؤية طموحة لجعل كوريا الجنوبية تتغلب على الأزمة الحالية وتبرز كـ"دولة رائدة" في فترة ما بعد فيروس كورونا-19.جاء ذلك في خطاب خاص أمس الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على تنصيبه، حيث قال مون إنه سيحول الأزمة الحالية إلى فرصة، كما سيجعل من كوريا الجنوبية دولة "تتولى القيادة" على مستوى العالم.وقال الرئيس إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة المتبقية من ولايته بالتعاون مع المواطنين. وكشف مون أيضًا عن خطط لجعل كوريا رائدة متفردة على مستوى العالم في مجال الوقاية من الأوبئة وجهود مكافحة الفيروسات.وأكد الرئيس التزامه بالتغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال تعزيز صناعات النمو الجديدة والسعي إلى النسخة الكورية من الصفقة الجديدة لخلق فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تعهد مون بتعزيز شبكة أمان العمل في البلاد، قائلاً إنه سيضع الأساس لعصر "تأمين العمالة الشامل" الذي سيفيد جميع العاملين.