مون يتعهد بتحويل كوريا الجنوبية إلى قوة رقمية

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بأن تتغلب كوريا الجنوبية على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا-19، وتحويلها إلى "قوة رقمية".وفي خطاب خاص بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على تنصيبه أمس الأحد، تعهد الرئيس ببناء "اقتصاد رائد" في حقبة ما بعد فيروس كورونا-19، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتحويل الأزمة إلى فرصة خلال الفترة المتبقية من رئاسته، وتعهد بتعزيز ثلاث صناعات جديدة للنمو، وهي: أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والسيارات المستقبلية.كما تعهد الرئيس بتبني استراتيجيات جريئة لاجتذاب الصناعات والاستثمارات ذات التقنية العالية من الخارج، وكذلك مساعدة الشركات الكورية على العودة من الخارج، حتى تصبح كوريا "مصنعا عالميا للصناعات ذات التقنية العالية".وبالإضافة إلى ذلك، أعاد الرئيس التأكيد على التزامه بالنسخة الكورية من "الصفقة الجديدة"، وقال إنه في إطار هذا المشروع الوطني، ستوفر الحكومة فرص العمل من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية وتعزيز الصناعات غير المباشرة.