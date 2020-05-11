الرئيس مون يؤكد استمرار عرض سيول حول مشروعات التعاون بين الكوريتين

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن عروض كوريا الجنوبية بشأن مشروعات التعاون بين الكوريتين لا تزال سارية.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأحد، بعد إلقاء خطاب خاص بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على تنصيبه. وقال "مون" إن مقترحات التعاون التي قدمتها سيول حتى الآن، مثل تلك المتعلقة بخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، والجولات السياحية الفردية إلى الشمال، وعمليات التنقيب المشتركة عن رفات الجنود قتلى الحرب الأهلية، لا تزال سارية.وأشار الرئيس إلى أن كوريا الشمالية لا تستجيب لتلك الاقتراحات، ربما بسبب الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا-19، لكن حكومة سيول ستواصل إقناع كوريا الشمالية بقبول عروض التعاون هذه.كما قال الرئيس إنه يمكن للكوريتين تنفيذ جهود الحجر الصحي بشكل مشترك، وأيضا مشروعات التعاون ذات الصلة والتي من غير المرجح أنها تنتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ.