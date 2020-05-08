شركات بطاقات الائتمان تبدأ في تلقي طلبات الحصول على مدفوعات الإغاثة

Photo : KBS News

بدأت شركات بطاقات الائتمان اليوم الاثنين في تلقي الطلبات الخاصة بمدفوعات الإغاثة الحكومية الطارئة التي تهدف إلى تخفيف الصعوبات المالية للأسر الكورية، والناتجة عن تفشي فيروس كورونا-19.وقالت وزارة الداخلية والأمن إن تسع شركات لبطاقات الائتمان، وهي: "كوكمين" و"نونغ هيوب" و"لوتيه" و"بي سي" و"سام سونغ" و"شين هان" و"أوري" و"هانا" و"هيون ديه"، قد بدأت عمليات التسجيل من الساعة 7 صباحًا من خلال مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها للهواتف الذكية. ويمكن خلال هذا الأسبوع، أن يسجل رب الأسرة للحصول على تلك العوائد اعتمادًا على الرقم النهائي في عام الميلاد، كما يمكن للمتقدمين التسجيل في أي يوم خلال الأسبوع القادم.وسوف يختلف مبلغ العائد حسب حجم الأسرة، حيث ستحصل الأسرة المكونة من شخص واحد على 400 ألف وون، بينما ستحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر على مليون وون.ويمكن لكل أسرة أن تختار إما الحصول على بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم مدفوعة مسبقًا، لتلقي أموال الإغاثة، والتي يمكن استخدامها في معظم المتاجر والشركات باستثناء الأسواق الحرة ومتاجر الخصم الضخمة ومراكز التسوق عبر الإنترنت.