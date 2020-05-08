ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بأندية إي تيه وان إلى 54

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي الليلية في منطقة "إي تيه وان" في سيول إلى 54 حالة أمس الأحد، مما أثار مخاوف بشأن حدوث موجة ثانية محتملة من الإصابات.وبحسب السلطات الصحية، تم العثور على 54 حالة على الأقل مرتبطة بأندية حي "إي تيه وان" حتى ظهر أمس الأحد، مع عدم ظهور أي أعراض على 30% من الحالات.وقد زار تلك النوادي 43 شخصا من بين المصابين الـ54، في حين أن الـ11 شخصا الآخرين هم من أفراد أسر وزملاء العمل الذين اتصلوا بأصحاب الحالات المؤكدة.وحثت السلطات الصحية بشدة أولئك الذين زاروا النوادي الليلية في منطقة "إي تيه وان" في الفترة بين نهاية أبريل وحتى يوم 6 مايو، على الحد من النزهات وإجراء اختبار الفيروس بغض النظر عن وجود أعراض.ووفقا لمدينة سيول، زار أكثر من 5500 شخص خمسة أندية وحانات في حي "إي تيه وان" مرتبطة بموجة العدوى الأخيرة، لكن المسؤولين فشلوا في الاتصال بحوالي ألفين منهم.