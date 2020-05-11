مقاطعة كيونغ كي تصدر أمرا بعدم التجمعات في الأندية والحانات

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أصدرت مقاطعة "كيونغ كي" أمس الأحد أمرا بـ"عدم التجمعات" في الأندية والمرافق الترفيهية، بعد الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بالنوادي والحانات في منطقة "إي تيه وان" في سيول.وأعلن "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" هذا الأمر الإداري أمس خلال مؤتمر صحفي طارئ عبر الإنترنت، حيث قال إنه سيكون ساريا على الفور وسوف يظل ساريا لمدة أسبوعين.وبموجب هذه الإجراءات، فإن جميع المرافق الترفيهية، بما في ذلك النوادي والحانات والمطاعم، ستُمنع من استضافة "مجموعات من الناس"، وهو ما يعني عمليا وقف أعمال تلك المرافق.وقال الحاكم إن هذا الإجراء حتمي لمنع أي انتشار للعدوى وتجنب تأثير البالون في مقاطعة كيونغ كي بعد الأمر الإداري المماثل الذي صدر في مدينة سيول.كما أمرت حكومة المقاطعة أولئك الذين زاروا ستة أندية في منطقة "إي تيه وان" ونادٍ ليليّ آخر في منطقة "كانغ نام" بعدم الاتصال بالآخرين وإجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا.