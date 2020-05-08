المستثمرون الأجانب يستمرون في بيع الأسهم الكورية للشهر الثالث

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واصل المستثمرون الأجانب موجة بيعهم للأسهم الكورية للشهر الثالث على التوالي وسط جائحة كورونا-19.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ حجم المبيعات الصافية من الأسهم المحلية في شهر أبريل بواسطة المستثمرين الأجانب في البورصة الكورية، 5 تريليونات و390 مليار وون.ويمثل هذا الرقم انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر مارس عندما بلغ مستوى قياسيا هو 5 تريليونات و450 مليار وون.وحسب الجنسيات، بلغ حجم المبيعات الصافية من الأسهم الشهر الماضي بواسطة المستثمرين الأمريكيين تريليون وون، بينما اشترى المستثمرون السعوديون أسهما بقيمة 251 مليار وون.وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات كورية صافية بقيمة 7,4 تريليون وون، مع امتلاكهم لسندات حكومية وسندات شركات مدرجة في البورصة بقيمة 140,9 تريليون وون. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم السندات الكورية المملوكة لأجانب مستوى 140 تريليون وون.