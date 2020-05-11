حالات كورونا المرتبطة بأندية حيّ إي تيه وان ترتفع إلى 75

Photo : YONHAP News

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي في منطقة "إي تيه وان" في سيول إلى 75 حالة، مما أثار مخاوف بشأن حدوث موجة ثانية محتملة من الإصابات على مستوى الدولة.وكشف عمدة سيول "بارك وان سون" عن آخر حصيلة من الإصابات في مقابلة مع برنامج إذاعي للكي بي إس صباح اليوم الاثنين، حيث أوضح أن من بينها 49 حالة إصابة مؤكدة في العاصمة سيول.وقال "بارك" إن بلدية سيول حصلت على قائمة باسماء أكثر من خمسة آلاف شخص زاروا مؤخرا نوادي حيّ إي تيه وان والحانات المرتبطة بمجموعة العدوى، وأن مسؤولي البلدية اتصلوا بحوالي ألفين و400 منهم حتى بعد ظهر أمس الأحد لتقديم إخطارات متعلقة بالحجر الصحي.وأضاف أن البقية لم يتلقوا المكالمات أو ربما تركوا أرقام هواتف غير صحيحة، مؤكدا على سلطات المدينة تعمل مع الشرطة من أجل التوصل إلى أماكن وجودهم. وقال "بارك" أيضا إن ثمانية وعشرين شخصا في تلك القائمة هم من الأجانب، وقد تم الاتصال بهم جميعا.