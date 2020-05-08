السفير الأمريكي يشكر الحكومة الكورية على تزويد بلاده بكمامات

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أعرب السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" عن شكره للحكومة الكورية على تزويد الولايات المتحدة بمليوني كمامة.جاء ذلك في منشور له اليوم الاثنين على صفحته الخاصة في موقع للتواصل الاجتماعي، حيث أكد أن علاقات التحالف والصداقة القائمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تظل متينة مثلما كانت عليه قبل 70 عاما.وقام السفير "هاري" بنشر 4 صور لطائرة شحن أمريكية توجهت صباح اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة وعلى متنها مليوني كمامة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الكورية بتزويد دولة أخرى بكمامات كدعم إنساني وبناء على طلب رسمي تلقته من حكومتها.وكانت الحكومة الكورية قد قررت السماح بشكل استثنائي بتزويد الدول الأخرى بكمامات كدعم إنساني في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في حالة تقليها طلبات من حكوماتها.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة تلقت حتى الآن طلبات من أكثر من 70 دولة لتزويدها بكمامات.