46.3 % تراجعا في الصادرات الكورية في العشرة أيام الأولى من مايو

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شهدت الصادرات الكورية تراجعا بنسبة تجاوزت 46% في أوائل شهر مايو الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من شهر مايو 6.9 مليار دولار، بانخفاض نسبته 46.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المنتجات التصديرية الرئيسية لكوريا الجنوبية عانت من تراجع في حجم صادراتها، حيث انخفضت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.8%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية 35.9%، والمنتجات النفطية 75.6%، والسيارات 80.4%.كما أشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية شهدت انخفاضا بنسبة 29.4% إلى الصين، و54.8% إلى الولايات النمتحدة، و50.6% إلى الاتحاد الأوربي، و52.2% إلى فيتنام، و48.4% إلى اليابان، و27.3% إلى الشرق الأوسط.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 9.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 37.2%، لتسجل كوريا بذلك عجزا تجاريا بلغ 2.6 مليار دولار خلال الـ10 أيام الأولى من هذا الشهر.وبهذا تكون الصادرات الكورية قد شهدت خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى العاشر من مايو الجاري انخفاضا بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 7.9%.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد سجلت أول عجز تجاري منذ 99 شهرا في شهر أبريل الماضي.