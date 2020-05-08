35 إصابة جديدة في كوريا بسبب العدوى الجماعية في إي تيه وان

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تم الإبلاغ عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب العدوى الجماعية التي حدثت في ملاهٍ ليلية بمنطقة "إي تيه وان" في سيول، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و909 أشخاص.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 5 حالات لدى الوافدين من الخارج، و20 حالة في سيول، و4 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و3 حالات في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وحالتان في مدينة إنتشون.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة قد ظل في مستوى أقل من 40 حالة منذ يوم التاسع من أبريل الماضي، ثم استمبر في الانخفاض ليصل إلى حالتين يوم السادس من مايو، لكنه شهد زيادة مرة أخرى يوم التاسع من مايو ليصل إلى مستوى 18 حالة، ثم تجاوز 30 حالة منذ يومين.ويرجع السبب في زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة إلى المريض الذي قام بزيارة ملاه ليلية في منطقة "إي تيه وان" في سيول قبل أيام من تحول البلاد للعمل بنظام "الحجر الصحي في الحياة اليومية" يوم السادس من مايو الجاري.ولم يتم الإبلاغ عن عدد الوفيات الجديدة ليبقى عند مستوى 256 شخصا لليوم الرابع على التوالي.