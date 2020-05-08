واشنطن مستعدة للمرونة لإنجاح المفاوضات مع بيونغ يانغ

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قالت وزارة الخارجية الأرميكية أمس الأحد إن عرضها لكوريا الشمالية للدخول في مفاوضات هادفة للتوصل لصفقة متوازنة معها لا يزال ساريا حتى الآن، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ نهج مرن للقيام بذلك.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على استفسار من وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء حول تصريحات الرئيس "مون جيه إين" بشأن العلاقات بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في الخطاب الخاص الذي ألقاه أمس الأحد.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين الكوريتين، وأنها ستستمر في التنسيق مع كوريا الجنوبية لضمان استمرار ذلك التعاون تماشيا مع التطورات التي ستحدث في نزع السلاح النووي.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تحافظ على الاتصال مع كوريا الشمالية، قال المتحدث إن واشنطن ملتزمة بالمشاركة في مفاوضات ذات مغزى مع بيونغ يانغ، حتى تحقق كوريا الشمالية مستقبلا أكثر إشراقا.كما أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ نهج أكثر مرونة للتوصل إلى اتفاق متوازن قائم على جميع الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة الأمريكية الكورية الشمالية التي عُقدت في سنغافوره في عام 2018.