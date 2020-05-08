توقعات بتراجع النمو الاقتصادي الكوري بـ0.1% هذا العام

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وفقا لتقرير صادر عن معهد "بلومبرغ إيكونومكس" للأبحاث الاقتصادية مؤخرا، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي على أساس الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1% هذا العام.وكان المعهد قد توقع قبل اندلاع أزمة كورونا أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى 2.3%.وقال المعهد أن كوريا الجنوبية ستكون ثاني أقل دولة بعد هونغ كونغ من بين 31 دولة حول العالم من حيث نسبة تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام.كما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة من بين 31 دولة بعد الصين وإندونيسيا من حيث معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 1.2%، لتحتل بذلك كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة من بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من حيث معدل النمو الاقتصادي.