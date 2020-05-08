ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بمنطقة إي تيه وان إلى 94

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ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا-19 المرتبطة بالأندية الليلية في حيّ "إي تيه وان" في سيول إلى 94.ووفقًا لمدينة سيول ومكاتبها الإقليمية، تم تأكيد ارتباط 10 مرضى آخرين مصابين بفيروس كورونا بالمجموعة التي نشرت الفيروس في "إي تيه وان"، وذلك حتى الساعة 6 من مساء أمس الاثنين.وقد ارتفع العدد التراكمي للحالات المتعلقة بنوادي "إي تيه وان" إلى 59، مما جعلها ثاني أكبر مجموعة من الإصابات في العاصمة بعد مجموعة مركز الاتصال في حيّ "غورو"، التي أنتجت 98 حالة.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد وصل إلى صفر في منطقة مدينة سيول الحضرية لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس الماضي، لكن عدد الحالات الجديدة قفز إلى 13 يوم الجمعة في بسبب المجموعة التي زارت عددا من الملاهي الليلية في "إي تيه وان"، وارتفع إلى 18 يوم السبت، ثم 20 يوم الأحد.