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المحلية

كوريا تشارك تجربتها في الحجر الصحي لفيروس كورونا مع 66 دولة

Write: 2020-05-12 11:01:42

كوريا تشارك تجربتها في الحجر الصحي لفيروس كورونا مع 66 دولة

Photo : YONHAP News

شاركت كوريا الجنوبية تجاربها وخبراتها في التعامل مع تفشي فيروس كورونا-19 مع أكثر من 60 دولة حتى الآن.
وترأس النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "لي تيه هو" أمس الاثنين الاجتماع الثالث لفريق العمل للتعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا، حيث قال إن أكثر من 250 ندوة ومؤتمرا بالفيديو عبر الإنترنت قد تم عقدها من أجل تبادل المعلومات ذات الصلة حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقد شارك في هذه الندوات والمؤتمرات 66 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب 23 منظمة دولية.
وأشار "لي" إلى موقع كوريا الجنوبية كدولة رائدة في التعاون الدولي المرتبط بالوباء، وأعرب عن أمله في أن يساعد ذلك في تعزيز صادراتها من الأنظمة والمنتجات ذات الصلة.
ويذكر أنه قد تم تشكيل فريق العمل في أواخر الشهر الماضي للتعامل مع المطالبات المتزايدة من دول العالم بأن تقدم كوريا مساعدات في هذا المجال بعد أن تم الإعلان عن انخفاض حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا.
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