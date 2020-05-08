تأجيل إعادة افتتاح المدارس الكورية لمدة أسبوع بسبب الإصابات في إي تيه وان

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تأجيل افتتاح المدارس، الذي كان من المفترض أن يبدأ غدا الأربعاء، لمدة أسبوع إضافي، في أعقاب ظهور مجموعة من الإصابات المرتبطة بنوادٍ ليلية في حيّ "إي تيه وان" في سيول. وتم الإعلان عن هذا القرار بعد ظهر أمس الاثنين بواسطة نائب وزير التعليم "بارك بيك بوم"، بعد أن ناقشت وزيرة التعليم "يو أون هيه" هذا الموضوع في مؤتمر عبر الهاتف مع "جونغ أون كيونغ" رئيسة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وغيرها من المسؤولين ذوي الصلة. وبناءً على ذلك، سيعود الطلاب الأكبر سنا في المدارس الثانوية إلى فصولهم الدراسية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، كما سيتم تأجيل الجدول الزمني لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية الآخرين للعودة إلى الفصول الدراسية على مراحل لمدة أسبوع، على فرض أن الوضع سوف يتحسن فيما يتعلق بمجموعة الإصابات الأخيرة. ومن المتوقع أن تواصل سلطات التعليم والحجر الصحي تقييم حالة مجموعة إصابات حيّ "إي تيه وان"، وإجراء المسوحات الوبائية ذات الصلة، قبل الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني الجديد لفتح الفصول الدراسية. وكان أكثر من 170 ألف شخص قد وقعوا على عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الكورية، تطالب بتأجيل إضافي لافتتاح المدارس، وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، المرتبطة بستة أندية ليلية في منطقة "إي تيه وان"، والتي وصلت إلى 94 حالة حتى الساعة 6:30 من مساء أمس الاثنين.