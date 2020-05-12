زلزال بقوة 3,8 ريختر يضرب كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ضرب زلزال بلغت قوته 3,8 درجة بمقياس ريختر منطقة في شرق كوريا الشمالية مساء أمس الاثنين.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية في سيول إنه تم رصد الهزة الأرضية في الساعة 7:45 مساء، في موقع يقع على بُعد 32 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في مقاطعة شمال كانغ وان.وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن قوة الزلزال تبلغ 4 درجات، لكنها عدلت تقييمها إلى 3,8 درجة بعد ثماني دقائق.وأضافت أن هذا الزلزال هو الأقوى في شبه الجزيرة الكورية خلال هذا العام، وأنه قد حدث فيما يبدو لأسباب طبيعية.كما أضافت الهيئة أن الناس في عدد من المناطق في سيول وإنتشون وكانغ وان وكيونغ كي كان يمكنهم الشعور بهزة بقوة 2 درجة، وأنها تلقت أكثر من 30 مكالمة من الأشخاص الذين شعروا بها في تلك المناطق.