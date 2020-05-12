وزارة الخارجية الأمريكية تشكر كوريا على إرسال مليوني قناع

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قدمت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين الشكر لكوريا الجنوبية لإرسال مليوني قناع لدعم الحرب ضد جائحة كورونا-19.وأعربت إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ التابعة للوزارة عن امتنانها لحكومة كوريا الجنوبية والمكتب الرئاسي، وذلك في منشور على تويتر، حيث أوضحت أن تلك الأقنعة قد تم إرسالها إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.وأضافت أن التحالف بين واشنطن وسيول يظل "قويا" حيث تقف الدول معا لمحاربة الوباء العالمي، وأعادت نشر رسالة مماثلة كتبها سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" في هذا الشأن.وكانت وزارة خارجية كوريا الجنوبية قد أوضحت في وقت سابق أن الحكومة أرسلت الأقنعة بعد النظر في أوضاع العرض والطلب المحليين، وكذلك الحاجة إلى دعم حليفتها.