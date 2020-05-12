وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة و5 دول أخرى يناقشون التعاون حول كورونا

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عقد وزراء خارجية سبع دول، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤتمرا بالفيديو يوم أمس الاثنين لمناقشة التعاون والتعامل مع جائحة كورونا-19. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" أجرى محادثات مع وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" إن "بومبيو" ونظراءه ناقشوا أهمية "التعاون الدولي والشفافية والمساءلة" في مكافحة جائحة كورونا-19 ومعالجة أسبابها. وأضافت "أورتاغوس" أن الاجتماع قد ناقش أيضا التعاون المشترك من أجل منع حدوث أزمات صحية عالمية مماثلة في المستقبل، كما أعاد التأكيد على أهمية النظام الدولي القائم على القواعد.ومن ناحية أخرى، كتب "بومبيو" منشورا شخصيا على تويتر قال فيه إن "سيادة القانون والشفافية والمساءلة" ستكون أساس النجاح المشترك بين دول العالم في هذا الشأن.ويقول المراقبون إن هذه التعليقات حول "الشفافية والمساءلة" موجهة إلى الصين، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد الانتقادات الأمريكية للصين حول الشفافية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بفيروس كورونا.