بومبيو ينتقد حجب المعلومات في الصين وكوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن "أشياء سيئة تحدث" في البلدان التي يتم فيها حجب المعلومات عن شعبها، خاصة كوريا الشمالية والصين.وأدلى "بومبيو" بهذه التصريحات في مقابلة مع القناة الإذاعية المسيحية "التركيز على الأسرة" يوم الجمعة، حيث قال إن بعض القادة يختارون استخدام الدعاية والتضليل للحصول على السلطة وتعزيز الوضع الاجتماعي.ووفقا لنسخة نشرتها وزارة الخارجية، قال "بومبيو" إنه عندما ننظر إلى ما يحدث داخل الدول الأخرى التي يتم فيها حجب المعلومات عن الناس، سواء في كوريا الشمالية أو الصين، سنجد أن أشياء سيئة تحدث.وأضاف أن الحزب الشيوعي الصيني حاول حجب المعلومات ذات الصلة بفيروس كورونا، مثل منشأ الفيروس وكيف انتقل من إنسان إلى إنسان، كما استغل منظمة الصحة العالمية لتعزيز موقف الصين.ولم يحدد "بومبيو" ما يقصده بـ"الأشياء السيئة"، لكن يبدو أن ملاحظاته كانت موجهة بشكل رئيسي إلى الصين بسبب افتقارها المزعوم للشفافية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا-19.