منظمة الصحة العالمية تشيد بالنظام الكوري في الاستجابة لفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن كوريا الجنوبية لديها أنظمة جاهزة للاستجابة الفعالة مع الظهور الأخير لإصابات بفيروس كورونا.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" في مؤتمر صحفي بالفيديو في جنيف إنه تم إغلاق الحانات والنوادي الليلية في كوريا الجنوبية بعد أن أدت حالة إصابة واحدة إلى نشر العديد من الإصابات.وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ الفيروس في الانتشار، تم الإعلان عن العثور على أول مجموعة من حالات الإصابة منذ أن تم رفع الحظر عن المدينة، كما أعلنت ألمانيا أيضا عن زيادة في عدد الحالات بعد تخفيف القيود.وقال إنه لحسن الحظ، يوجد لدى الدول الثلاث أنظمة للكشف عن عودة المرض والاستجابة له.وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يتم رفع الإغلاق بشكل بطيء وتدريجي من أجل حماية الأرواح وتحفيز الاقتصاد معا، كما دعا إلى اليقظة المستمرة بشأن حالة الفيروس.