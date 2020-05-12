عائدات السياحة الكورية تنخفض إلى أقل مستوياتها منذ 9 سنوات

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انخفضت عائدات السياحة في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ تسع سنوات في شهر مارس الماضي بسبب تأثيرات وباء كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن المعهد الكوري للثقافة والسياحة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات السياحية الكورية بلغت 729,8 مليون دولار في شهر مارس، بانخفاض نسبته 67% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتراجعت العائدات السياحية الكورية في شهر مارس إلى أقل مستوى لها منذ يناير 2011.ووصل الإنفاق السياحي في البلاد إلى حوالي 881,5 مليون دولار في شهر مارس، بانخفاض يبلغ 60% على أساس سنوي.ومع الانخفاضات الحادة في كل من الإيرادات والإنفاق، ضاق العجز السياحي في البلاد إلى 151,7 مليون دولار في مارس، وهو أقل مستوى منذ عام.وانخفض عدد المسافرين الأجانب إلى كوريا الجنوبية بنسبة 95% تقريبًا على أساس سنوي في مارس، كما انخفض عدد السياح المغادرين بنسبة تبلغ حوالي 94%.