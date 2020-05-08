27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار الإبلاغ عن إصابات جديدة مرتبطة بالأندية الليلية في منطقة "إي تيه وان" في سيول، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 10 آلاف و936 شخصا.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة قد ظل في مستوى أقل من 10 حالات خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين من أبريل وحتى السابع من مايو، باستثناء يوم الثالث من مايو، إلا أن العدد بدأ يشهد زيادة مستمرة بسبب العدوى الجماعية في "إي تيه وان"، ليتجاوز 10 يومي الثامن والتاسع من مايو، و30 يومي العاشر والحادي عشر.ومن بين الـ27 حالة إصابة جديدة أمس الاثنين: 22 حالة من الإصابات المحلية، 12 منها في سيول، و8 في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في كل من مدينتي ديغو وإنتشون.وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس بمقدار شخصين، ليصل إلى 258 شخصا.